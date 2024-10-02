В Польше исключили вступление Украины в ЕС без расследования Волынской резни

Украина не может вступить в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни, заявил 2 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

«Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что у президента [Польши Анджея] Дуды другое мнение. Украина не войдет в Евросоюз, не будет согласия, если она не решит Волынский вопрос», — сказал он.

По мнению министра, даже если государства — члены ЕС согласятся на присоединение Украины, против этого выступит Польская народная партия, которая требует эксгумации жертв и их поминовения.

Он подчеркнул, что, хотя Варшава не собирается прекращать военную помощь Киеву, двусторонние экономические и исторические вопросы должны быть прояснены. При этом глава польского МО пожаловался на то, что украинская сторона уже не помнит о польской военной помощи.

Против вступления Украины в ЕС без эксгумации жертв Волынской резни Косиняк-Камыш уже выступал в июле и августе.

Ранее, 27 сентября, в МИД Польши заявили, что затягивание на Украине разрешения Волынского вопроса может подорвать польско-украинские отношения. В дипведомстве назвали готовность Киева к обеспечению достойного захоронения всех убитых является элементом идентичности ЕС.

До этого, 30 августа, президент польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что согласие Киева на эксгумацию жертв Волынской трагедии продемонстрировало бы добрую волю Украины.

В годы Великой Отечественной войны украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки всегда расценивали Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляли о гибели в результате нее от 100 тыс. до 130 тыс. человек. Летом 2016 года парламент Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах.