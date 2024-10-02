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Немец раскритиковал Шольца за ответы и сравнил с искусственным интеллектом

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Фото: TASS/AP/Ebrahim Noroozi
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Гражданин Германии в городе Шверин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в среду, 2 октября, сказал ему, что искусственный интеллект (ИИ) может отвечать на вопросы не хуже главы правительства.

Мужчина заявил, что крайне разочарован ответами Шольца, так как у него возникло ощущение, что они подготовлены заранее. Он обратил внимание на высокие темпы развития ИИ и сделал предложение канцлеру.

«<…> Почему бы не создать просто ИИ и забить в него ответы? У вас бы тогда полдня освободилось», — отметил мужчина во время встречи политика с гражданами в Шверине, которая транслировалась в прямом эфире на сайте Федерального правительства Германии.

После чего он спросил у Шольца, почему избиратель вообще должен голосовать за него, а не за ИИ, который бы давал похожие ответы.

«Когда на тебе лежит политическая ответственность, нехорошо в Шверине давать другие ответы на те же вопросы, что в Гере или в Мюнхене. Ответы должны быть обоснованными и исходить из тем, которыми мы занимаемся», — ответил на это Шольц.

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16 сентября член фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Рюдигер Лукассен обвинил Шольца в том, что курс правительства Германии на повышение оборонного бюджета ведет страну к финансово-политическому коллапсу. Он указал, что у правящей коалиции давно «истек срок годности».

Рейтинг одобрения Шольца продолжает падать на фоне экономических и миграционных проблем страны. То же касается и его партии СДПГ. На земельных выборах в Саксонии и Тюрингии она провалилась, а победу одержала крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ).

До этого, 15 августа, немецкий телеканал ZDF опубликовал результаты опроса, согласно которым около 60% жителей ФРГ недовольны работой канцлера. Большинство респондентов заявили, что Шольцу не хватает лидерских качеств.

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