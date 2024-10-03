Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Золушка» 6+

Фото: ММТ «Геликон-опера»

Режиссер: Илья Ильин. В ролях: Анастасия Белукова, Иван Волков, Алексей Дедов, Дмитрий Янковский, Майя Барковская, Ольга Спицына, Ольга Мелкумова, Юлия Горелова, Антон Куренков, Антон Фадеев.

Всероссийский проект «Театр в кино» откроется премьерой киноверсии оперы Леонида Вайнштейна «Золушка» — постановки музыкального театра «Геликон-опера» под управлением Дмитрия Бертмана. Экранизация позволит по-новому взглянуть на любимую сказку Шарля Перро. Помимо хорошо знакомых героев перед зрителями предстанут новые сказочные персонажи — Тетушка Метла, Сварливая Кочерга, Дядюшка Утюг, Отважный Чайник. Солисты театра «Геликон-опера» и артисты хора превращают каждую сцену в яркое представление, а головокружительные танцы и красочные костюмы добавляют динамики и визуального великолепия музыкальному действию.

6 октября, 15:00, Киноцентр «Октябрь»

«Подростки в космосе» 18+

Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников. В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян.

События разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

С 3 октября на Wink

«Агент на уикенд» 18+

Фото: Capella Film

Режиссер: Джордж Хуан. В ролях: Люк Эванс, Гвэй Лунь Мэй, Сон Ган, Вирджиния Чен, Уайетт Янг.

Комедийный экшен о спецагенте, для которого не бывает невыполнимых миссий. Она — лучший перевозчик на службе преступного синдиката. Судьба сталкивает бывших любовников во время очередного задания, где им предстоит обнаружить, что сложнее, чем выжить, только… не влюбиться друг в друга снова. В качестве продюсера и сценариста выступил Люк Бессон.

С 3 октября в прокате

«Говорит Земля!» 16+

Фото: пресс-служба фестиваля «Короче»

Режиссер: Евгений Корчагин. В ролях: Антон Филиппенко, Ирина Горбачева, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Александр Пашутин, Кирилл Каганович.

У Земли крайняя стадия аллергии на жизнедеятельность человека. Она очень долго себя сдерживала, но теперь осталось совсем мало времени до того момента, как она «чихнет» и человечество постигнет участь динозавров. Единственный, кто может предупредить людей об опасности и что-то исправить, — это Стас. Он постой шахтер, мечтающий переехать на море, и никогда не парился на тему экологии, но именно ему начинает слышаться голос Земли. Это произошло, когда дерзкая экоактивистка Лена решила самостоятельно изучить заброшенную часть шахты, из-за чего произошел обвал, который засыпал Стаса.

С 3 октября в прокате

Театр

«Гример» 12+

Фото: Новый Театр

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Эдуард Флеров, Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Анастасия Стругачева, Дарья Дуженкова, Сергей Гребенников, Никита Кашеваров.

В старинной усадьбе Салтыковых-Чертковых представят историю о влюбленной паре. Он — театральный художник и гример. Она — звезда крепостного театра, спектакли которого посещает сам император. Их судьбы и жизни в руках хозяина — бессердечного графа, которому приглянулась юная красавица. Зрители перемещаются по усадьбе, становясь свидетелями репетиций, свиданий, любовных клятв, исповеди, приготовления трапезы и быта крестьян на скотном дворе, где обитают живые куры и козочка. А затем в театральном зале смотрят финал истории. Живая музыка, фантастические интерьеры XVIII–XIX веков делают погружение полным.

4 и 5 октября, 19:00, Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова

«Безымянная звезда» 12+

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер: Александр Созонов. В ролях: Анна Снаткина, Антон Соколов, Михаил Шилов, Юлия Романович, Александр Тютин, Евгений Сыркин, Диана Егорова.

Два таинственных события нарушают покой маленького провинциального городка, где никогда не останавливаются скорые поезда: учителю астрономии привозят немыслимо дорогой звездный каталог, а поздно вечером на станции высаживают безбилетную Неизвестную из столицы. По счастливой случайности эти двое оказываются под одной крышей — и приводят в движение всё вокруг. И жизнь всего городка, и каждого обитателя в нем обретают новый смысл. Потому что для того, чтобы увидеть свой путь, свою мечту, необходима звезда, которая подарит тебе свет.

4 октября, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

«Турандот» 12+

Фото: Театр «Школа драматического искусства»

Режиссер: Глеб Черепанов. В ролях: Людмила Дребнева, Евгений Поляков, Кирилл Федоров, Анна Кузминская, Анна Пик, Федор Леонов, Кирилл Тепляков, Семен Боровиков, Иван Петросян, Николай Гонтар.

Премьера спектакля по мотивам пьесы Карло Гоцци — о любви и театре. Это два явления, которым всё подвластно. Время, пространство, возраст перестают иметь значение, когда ты любишь и когда ты в театре. Известный сюжет о жестокой принцессе Турандот, не желающей выходить замуж и загадывающей загадки потенциальным женихам, станет настоящей игрой. Постановка приурочена к юбилею заслуженной артистки РФ Людмилы Дребневой — ведущей актрисы «Школы драматического искусства». Она служит в театре со дня его основания.

8 и 10 октября, 19:00, Театр «Школа драматического искусства»

«65-летие театра «Эрмитаж»: Надо жить начать обратно» 12+

Фото: пресс-служба Театра «Эрмитаж»

В 1959 году в Москве открылся новый Театр миниатюр, который стал яркой творческой площадкой для любителей оригинального и нестандартного искусства. Этот уникальный проект объединил талантливейших художественных деятелей того времени. Для постановок музыку писали Альфред Шнитке, Владимир Дашкевич. Благодаря режиссеру, народному артисту России Михаилу Левитину, возглавившему труппу в 1987-м, «Эрмитаж» стал известен широкой аудитории как театр, который общается со зрителями на уникальном языке. Юбилейный вечер — это мозаика из фрагментов лучших спектаклей разных лет. Помимо артистов труппы в празднике примут участие Михаил Филиппов, Евгений Редько, Владимир Шульга.

5 октября, 18:00, Театр «Эрмитаж»

«Спящая царевна» 6+

Фото: Театр кукол С.В.Образцова

Режиссер: Екатерина Образцова. В ролях: Оксана Чебанюк, Татьяна Сергеева, Александр Городинский, Александр Кузьмин, Владислав Камышников, Донат Гильманшин.

Кукольная причуда фей по сказке Василия Жуковского. Какие магические предметы вы знаете? Спорим, вы даже не догадываетесь, насколько волшебными могут быть… прялки! Ниточка, веретено, прялка — и вот уже соткано полотно со сказочным узором, а в том узоре всё переплетено: и смешное, и чудесное, и страшное. Но веселого больше.

6 октября, 16:00, Театр кукол С.В. Образцова

«Данькина каска» 12+

Фото: Театр Армии

Режиссер: Диана Борина. В ролях: Тимур Еремеев, Юта, Сергей Селин, Сергей Данилевич, Дмитрий Ломакин, Андрей Кочинов, Илья Баранов, Максим Чиков.

Пьеса Егора Черлака «Данькина каска», написанная в 2023 году, о событиях и героях наших дней. Даня Гимнастеркин рассказывает о быте и службе молодого солдата и его товарищей. Заслуженная артистка России, певица Юта исполнит свои песни. В спектакле появится тот самый красный рюкзак Героя России, участника спецоперации с позывным Стрела. Его боец подарил Юте.

3 октября, 19:00, Театр Армии

«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.» 12+

Фото: Юлия Губина

Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Павел Алексеев, Сергей Анненков, Антон Аносов, Ефим Белосорочка, Алиса Курбатова, Мария Лапшина, Ксения Савина, Олег Савцов, Вера Шпак.

Премьера спектакля, в основе которого лежит знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей. Но создатели обратили его в отвязную музыкальную комедию с разудалыми песнями и настоящей ирландской пляской. Старая добрая Англия. Тайна, покрытая мраком. И с ней один на один — блестящий дуэт Холмса и Ватсона. Тех самых, но не совсем… Потому что они тут вовсе не главные! Миссис Хадсон, Мориарти, сэр Баскервиль, дворецкий Бэрримор и сам монстр Гримпенских болот тоже на месте.

6 октября, 14:00, 17:00, 8,9 октября, 19:00, Театр «Маска»

Музеи

«Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века. Картины и рисунки из музеев и частных собраний России» 0+

Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина

В России хранятся первоклассные образцы творчества фламандских художников во главе с Франсом Снейдерсом. ГМИИ им. А.С. Пушкина объединил их произведения в новом выставочном проекте. Экспозиция включает работы не только знаменитых, но и малоизвестных мастеров, что позволяет наиболее полно отразить этапы развития этой традиции. Кроме того, экспонаты демонстрируют и преемственность поколений в истории художественного коллекционирования в России. Посетители смогут погрузиться в смысловую многозначность и скрытый символизм фламандской живописи XVII века.

С 8 октября до 26 января, ГМИИ имени Пушкина

«"Маскарад" М.Ю. Лермонтова на театральной сцене» 0+

Фото: пресс-служба Бахрушинского музея

Бахрушинский музей открывает экспозицию к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова и к 150-летию Всеволода Мейерхольда, поставившего самый знаменитый спектакль по произведению поэта и драматурга. Для создания особого маскарадного стиля спектакля собирали документы в Париже, Дрездене, Лондоне, Лейпциге и других городах Европы. Премьера состоялась на сцене Александринского театра 25 февраля 1917 года, когда на улицах Петербурга прозвучали первые выстрелы и появились первые баррикады. «Маскарад» был объявлен «последним спектаклем Российской империи». Выставка раскрывает историю шедевра Всеволода Мейерхольда. В экспозиции представлены эскизы декораций, костюмов, занавесов, выполненных к спектаклю Александром Головиным.

С 3 октября, Бахрушинский музей, филиал Дом Ермоловой

«Святые Новомученики Ясеновацкие в свете Воскресения» 6+

Фото: Музей Победы

Выставка — совместный проект Музея Победы и Музея жертв геноцида Белграда. Экспозиция создана сербской монахиней Марией (Антич) и посвящена жертвам лагеря смерти, который в годы Великой Отечественной войны был организован нацистами на территории монастыря. Представлено 28 панно, созданных в период с ноября 2017-го по июнь 2022 года. Живописные работы выполнены в оригинальной технике, близкой к иконописи. По словам монахини Марии (Антич), ее работы были созданы как средство молитвенного поминовения невинных жертв мученичества, прежде всего детей. Свои работы она создает по благословлению епископа Пакрацко и Славонского Иоанна. Вход свободный.

До 16 октября, Музей Победы

Концерты

Юбилей Александра Михайлова «С любовью к России» 6+

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

5 октября народному артисту России Александру Михайлову исполнится 80 лет. Свой юбилей он отметит в Центральном доме кинематографистов 7 октября праздничным концертом. Ведущие вечера его дети — актриса Мирослава Михайлова и российский теле- и радиоведущий, актер, режиссер, продюсер Константин Михайлов.﻿

В программе участвуют: народные артисты РФ Ирина Муравьева, Ирина Купченко, Ольга Остроумова, Александр Маршал, заслуженные артисты РФ Борис Галкин, Евгений Дятлов, а также Вика Цыганова, Таисия Повалий, Олег Масленников-Войтов, Николай Рябуха и другие.

7 октября, 19:00, Центральный дом кинематографистов, Большой зал

Посвящение Муслиму Магомаеву «Нет песни без тебя» 6+

Фото: пресс-служба оркестра «Русская Филармония»

Симфонический оркестр Москвы «Русская Филармония» представит концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева. В этот вечер прозвучат хиты «Королева красоты», «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Скажите, девушки», «Мелодия», «Благодарю тебя», «Синяя вечность» и другие известные песни из репертуара великого певца. Солист — певец и композитор, лауреат международных конкурсов Николай Рябуха.

4 октября, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

Бал русской и итальянской музыки 12+

Фото: Дом Музыки

Гала-концерт молодых звезд Большого театра и «Ла Скала». В программе — шедевры русской и итальянской оперы. Популярность оперного искусства в России неизменно высока, а итальянские оперные партии — своего рода мерило профессионализма для отечественных солистов. В концерте примут участие баритон Франческо Солинас, тенор Джузеппе Таламо, меццо-сопрано Юлия Мазурова, лирико-драматическое сопрано Вера Кононова, тенор Станислав Мостовой. Весь вечер на сцене Государственный Кремлевский оркестр, дирижер Игорь Шевернев.

8 октября, 19:00, Дом Музыки

Российский национальный молодежный симфонический оркестр и Юрий Башмет 12+

Фото: Московская филармония

РНМСО открывает свой абонемент в Зале Чайковского выступлением с выдающимся музыкантом Юрием Башметом. За дирижерский пульт коллектива маэстро встанет впервые. В программе, включившей произведения Моцарта и Шостаковича, с РНМСО также дебютирует пианист Энджел Вонг — серебряный призер XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

9 октября, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

Проект «Горшенев» 12+

Фото: клуб 1930Moscow

«Кукрыниксы» — одна из знаковых команд на российской рок-сцене, написавшая не один десяток хитов и композиций, которые живут в плейлистах слушателей. В 2024-м исполняется 20 лет с выхода альбомов «Столкновение» и «Фаворит солнца» — безусловно культовых для поклонников творчества «Кукрыниксов». И праздновать такую дату нужно на сцене. Алексей Горшенев и музыканты проекта «Горшенев» сыграют специальный концерт.

5 октября, 19:00, 1930 Moscow

Юбилейный концерт к 25-летию Московского джазового оркестра п/у Игоря Бутмана 6+

Фото: пресс-служба организатора

Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана празднует 25-летний юбилей. Юбилейный концерт состоится в Санкт-Петербурге. Вместе с всемирно известным коллективом под управлением маэстро на сцену БКЗ «Октябрьский» выйдут Лариса Долина, Фантине, Варвара Убель, Билли Новик. В программе прозвучит всё самое лучшее из репертуара оркестра — знаковые сочинения современных композиторов, созданных специально для коллектива, а также популярные российские песни в авторских аранжировках.

5 октября, 19:00, БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург)

Лекции

Путешествие в Арктику на ледоколе «Малыгин» 12+

Фото: Политехнический музей

Слушателям лекции расскажут об исследовании 38 черно-белых стеклянных диапозитивов, которые обнаружили несколько лет назад в фондах Политехнического музея. Выяснилось, что они изготовлены в 1932 году. Постепенно стали известны имена запечатленных людей, названия мест и другие подробности о научно-туристическом рейсе ледокола «Малыгин». Старший научный сотрудник отдела истории науки и техники и изучения коллекции Политехнического музея Анна Котомина проведет лекцию об основании первой советской высокоширотной станции в Бухте Тихой. Мероприятие проводится в рамках всероссийского научно-просветительского проекта «Большая аудитория» при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

3 октября, 15:00, лекторий Политехнического музея в онлайн- и очном форматах в Бизнес-центр «Магистраль»

Фестивали

IV Московский международный фестиваль архивных фильмов 16+

Фото: пресс-служба ММФАФ

Фестиваль откроется 4 октября в кинотеатре «Иллюзион» в день рождения Госфильмофонда России. Зрители увидят отреставрированную версию «Чапаева» (1934) режиссеров Георгия и Сергея Васильевых. В программе восемь кураторских программ: «Персона. А.С. Пушкин», «Киностолица: Москва», «Ароматное кино», «Над чем смеетесь: комедии и фарсы Российской Империи», «Архивный фестиваль — детям», «Киносодружество», «Прошу слова: советские немые фильмы в звуковую эпоху», «На краю ночи: французские киносны». На фестивале будут показаны ленты из золотого фонда отечественного кинематографа, экранизации известных литературных произведений. Большая часть кинопоказов пройдет с пленки 35 мм. Программным директором выступил киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев.

С 4 по 13 октября, кинотеатр «Иллюзион», киноцентр «КАРО», кинозал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи

Международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» 6+

Фото: ИА «Интермедиа»

На более чем 20 площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 6 ноября состоится более 40 мероприятий: концерты, спектакли, лекции, кинопоказы, выставки и конкурсы. 7 октября выступят победители Конкурса им. П.И. Чайковского разных лет. В списке артистов скрипач Равиль Ислямов (Россия), виолончелист Александр Рамм (Россия) и пианист Энджел Вонг (США). В программе — самые популярные пьесы Чайковского. 8 октября — сольный концерт пианиста и певца Олега Аккуратова. В программе пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского, музыка из знаменитых балетов композиторов в переложении для фортепиано.

7, 8 октября, 20:00, Санкт-Петербургская филармония, Большой зал

BRICS+ Fashion Summit 6+

Фото: КЗ «Зарядье»

Организованный под эгидой Московской недели моды BRICS+ Fashion Summit во второй раз станет центром делового общения ведущих профессионалов индустрии, экспертов, специалистов легкой промышленности, молодых дизайнеров из разных стран мира. Программа будет включать пленарные дискуссии, круглые столы, лекции, мастер-классы, fashion-интенсив и многое другое. Так же в рамках события пройдет выставка «Наследие».

С 3 по 5 октября, с 10:00 до 17:00, КЗ «Зарядье»

III Московская неделя моды 6+

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В программе более 80 показов российских и зарубежных дизайнеров, маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум. В Московской неделе моды примут участие свыше 100 российских дизайнеров и брендов. Свои коллекции представят гости из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран. За шесть дней планируется провести 83 модных шоу.

C 4 по 9 октября, с 13:00 до 21:00, ЦВЗ «Манеж»