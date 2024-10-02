Для проведения конференции по обсуждению процесса урегулирования конфликта на Украине необходимо создать условия для мероприятия, в котором бы приняли участие как Украина, так и Россия. Об этом 2 октября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин.

«Мы должны рассматривать возможности, чтобы эта <военная операция> не продолжалась вечно. Это мы делаем на конференциях с участием многих стран, в том числе на конференции в швейцарском Бюргенштоке. Уже тогда мы сказали, что лучшего всего было бы, чтобы Россия участвовала в следующей такой конференции», — заявил глава немецкого правительства.

До этого, 1 октября, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» также заявил, что КНР поддерживает созыв международной мирной конференции по украинскому кризису, но с равным участием сторон. В этот же день посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине. Также посол отметил позицию Китая в том, что он отказывается участвовать в якобы мирных конференциях, которые организуют Украина и ее западные покровители.

Ранее, 30 сентября, руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, не является единственной инициативой, которую можно обсуждать и поддерживать.

МИД КНР 27 сентября сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу «Друзья мира» по урегулированию украинского конфликта. К данной платформе присоединились еще Франция и Швейцария, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел странным. Он отметил, что поинтересовался у китайского коллеги, как так получилось. По словам главы МИД КНР Ван И, «они очень сильно просились», поэтому коллективно было принято решение пригласить их в качестве наблюдателей.

25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке украинский президент заявил, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Зеленский высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Москву для участия в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. По итогам мероприятия большинство стран-участниц отказались подписывать итоговое коммюнике саммита.