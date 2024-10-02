Три мотогонщика столкнулись на закрытии сезона спидвея во Владивостоке
На закрытии сезона гаревого спидвея во Владивостоке произошло столкновение трех мотогонщиков. Кадры произошедшего 2 октября опубликовали очевидцы.
Как сообщается в местном Telegram-канале «Владивосток № 1», один из участников гонки получил сотрясение мозга и травму спины. Состояние других неизвестно.
На месте работают медики, оказывается первая помощь.
Сезон спидвея завершается в Приморье. Итоговая гонка в этом году должна состояться 5 октября.
Ранее, 16 июня, пять человек пострадали во время традиционной мотогонки в чешском городе Йичин. Гонщик не справился с управлением и влетел в толпу зрителей. Гонка, несмотря на аварию, продолжилась.
Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy Виктор Потапенко 29 мая выделил три основных навыка вождения мотоцикла. Главными стали способность держать баланс, уметь экстренно тормозить и маневрировать на скорости.