В Красноярском крае 16-летний мотоциклист сбил ребенка и скрылся

В городе Боготол Красноярского края несовершеннолетний мотоциклист сбил 6-летнюю девочку на тротуаре и скрылся с места происшествия. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Госавтоинспекции России.

«В вечернее время водитель мотоцикла заехал на тротуар пешеходного сквера в Боготоле, где сбил 6-летнюю девочку, которая гуляла по пешеходной дорожке вместе с родителями, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в результате происшествия ребенка госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность мотоциклиста, им оказался 16-летний местный житель. Он пояснил, что, заехав на тротуар, решил таким образом «закрыть мотосезон».

Уточняется, что в отношении водителя составлен ряд административных материалов. Кроме штрафов, ему грозит лишение прав управления мотоциклом на срок от одного года до полутора лет.

В понедельник, 30 сентября, в Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми. Он совершил наезд на людей в зоне регулируемого пешеходного перехода. Сообщается, что все пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, 14 сентября, в Ставрополье мотоциклист сбил четырехлетнего ребенка . Ребенок с различными травмами был доставлен в больницу. Было установлено, что водителем мотоцикла является 33-летняя местная жительница.