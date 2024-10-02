Гутерриш сообщил о более чем 1700 погибших в Ливане за год

Более 1,7 тыс. человек были убиты в Ливане с октября 2023 года. Такие данные привел 2 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«С октября прошлого года 1,7 тыс. человек убиты в Ливане, включая более 100 детей и 194 женщины», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, которое транслировалось на сайте всемирной организации.

По данным ООН, в то же время более 346 тыс. человек в Ливане были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, около 128 тыс. ливанцев и сирийцев пересекли границу Сирии.

Гуттериш подчеркнул, что решительно осуждает высокую цену, которую платит мирное население Ливана. Также он отметил, что в связи с ситуацией по линии ООН мобилизованы все средства для оказания неотложной гуманитарной помощи.

«Настало время прекратить этот токсичный цикл эскалации, который подводит народы Ближнего Востока к пропасти. Каждая эскалация служила оправданием для эскалации следующей. Мы не должны упускать из виду тяжелые последствия, которые являются следствием этого конфликта, затрагивающего мирное население. Мы не можем закрывать глаза на систематические нарушения международного гуманитарного права», — заявил он.

Ранее в этот день ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что его бойцы на юге Ливана вступили в боевое столкновение с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам представителей организации, солдаты еврейского государства были вынуждены отступить.

В свою очередь, ЦАХАЛ заявила о возобновлении атак на объекты «Хезболлы» в Бейруте и уничтожении около 150 объектов шиитского движения в ходе рейдов на юге Ливана. Представитель израильской армии Анна Уколова заявила «Известиям», что там видят экзистенциальную угрозу в «Хезболле» и намерены ее ликвидировать.

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. После ЦАХАЛ начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в южном приграничье Ливана.

Эскалация боевых действий между Израилем и шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем еврейское государство.

Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла, убитый 27 сентября. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.