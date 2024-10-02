Реклама
Прямой эфир
Общество
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мир
Командующего армией Ливана генерала Ауна избрали президентом страны
Мир
Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14
Общество
Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Авто
Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал
Мир
Оверчук назвал обсуждение в Армении вступления в ЕС началом выхода страны из ЕАЭС
Мир
NYP оценила возможный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд
Общество
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Происшествия
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Мир
Дом Хантера Байдена полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Мир
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию
Мир
В США признали неспособность страны помочь Украине поставками оружия
Мир
Польша пообещала безопасность Нетаньяху на годовщине освобождения Освенцима
Общество
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 10 января из-за погоды
Мир
МИД РФ поприветствовал присоединение Индонезии к БРИКС
Политика
Политолог указал на невозможность полноценной работы Зурабишвили «президентом»
Мир
В Ирландии осудили Байдена за отправку денег Украине во время пожаров в США
Мир
Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. т зерна для помощи беженцам

ФСБ показала обыски у создателей анонимной платежной системы и криптобиржи

0
Фото: ФСБ России
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Видео задержания и обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября показала пресс-служба ФСБ.

На кадрах, опубликованных ведомством, силовики проникают в дома членов преступной организации и задерживают их. При обысках, как демонстрирует видео, были обнаружены многочисленные пачки денег, суперкары и личный вертолет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

Ток еще подарочек: как серые майнеры воруют электроэнергию и газ
К разоблачению нелегальных ферм по добыче криптовалюты подключились налоговики

Ранее в этот день пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что в рамках расследования было проведено 148 обысков в 14 субъектах РФ.

Установлено, что фигуранты создали в 2013 году преступное сообщество, разработав инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптобиржи, а также 33 онлайн-сервисов, которые предназначены для неправомерной банковской деятельности.

Оборот сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурирующих лиц — 3,7 млрд рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025