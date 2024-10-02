ФСБ показала обыски у создателей анонимной платежной системы и криптобиржи
Видео задержания и обысков у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex 2 октября показала пресс-служба ФСБ.
На кадрах, опубликованных ведомством, силовики проникают в дома членов преступной организации и задерживают их. При обысках, как демонстрирует видео, были обнаружены многочисленные пачки денег, суперкары и личный вертолет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ст. 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.
Ранее в этот день пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила, что в рамках расследования было проведено 148 обысков в 14 субъектах РФ.
Установлено, что фигуранты создали в 2013 году преступное сообщество, разработав инфраструктуру в виде анонимной платежной системы, криптобиржи, а также 33 онлайн-сервисов, которые предназначены для неправомерной банковской деятельности.
Оборот сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурирующих лиц — 3,7 млрд рублей.