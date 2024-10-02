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СМИ сообщили о планах Бельгии приобрести и передать Украине три САУ Caesar

La Libre: в Бельгии планируют приобрести и передать Украине три САУ Caesar
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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В ближайшее время совету министров Бельгии будет предложено приобрести три самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar для последующей передачи Украине. Об этом в среду, 2 октября, сообщила газета La Libre.

В издании уточнили, что покупка Caeasar будет произведена в рамках обязательств Бельгии по «артиллерийской коалиции», сформированной Францией в январе 2024 года в целях поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В «коалицию» входят 25 стран, включая Бельгию. Ее целью является поставка Украине 72 таких САУ в текущем году. Франция должна оплатить двенадцать артиллерийских установок, Бельгия — три.

Газета уточняет, что Caesar, производимый французским концерном Nexter, представляет собой грузовик, оснащенный артиллерийской установкой калибром 155 мм. Она способна производить шесть выстрелов в минуту дальностью до 40 км. С февраля 2022 года Франция также поставила 30 таких артиллерийских установок Украине.

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Ранее, 18 июля, сообщалось, что Франция планировала до конца года поставить новый пакет помощи ВСУ. Киев получит 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка. Кроме того, в новый пакет помощи войдут противотанковые ракеты, грузовики и радары.

5 сентября Вооруженные силы (ВС) России уничтожили самоходную САУ Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Расчет САУ французского производства разворачивал оружие для ведения огня в 5 км от Селидово.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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