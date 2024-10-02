СМИ сообщили о планах Бельгии приобрести и передать Украине три САУ Caesar

В ближайшее время совету министров Бельгии будет предложено приобрести три самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar для последующей передачи Украине. Об этом в среду, 2 октября, сообщила газета La Libre.

В издании уточнили, что покупка Caeasar будет произведена в рамках обязательств Бельгии по «артиллерийской коалиции», сформированной Францией в январе 2024 года в целях поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В «коалицию» входят 25 стран, включая Бельгию. Ее целью является поставка Украине 72 таких САУ в текущем году. Франция должна оплатить двенадцать артиллерийских установок, Бельгия — три.

Газета уточняет, что Caesar, производимый французским концерном Nexter, представляет собой грузовик, оснащенный артиллерийской установкой калибром 155 мм. Она способна производить шесть выстрелов в минуту дальностью до 40 км. С февраля 2022 года Франция также поставила 30 таких артиллерийских установок Украине.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что Франция планировала до конца года поставить новый пакет помощи ВСУ. Киев получит 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка. Кроме того, в новый пакет помощи войдут противотанковые ракеты, грузовики и радары.

5 сентября Вооруженные силы (ВС) России уничтожили самоходную САУ Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Расчет САУ французского производства разворачивал оружие для ведения огня в 5 км от Селидово.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.