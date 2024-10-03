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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают эскалацию на Ближнем Востоке. Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В пресс-центре МИЦ «Известия» 3 октября проходит круглый стол на тему «Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: сценарии развития ситуации».

Участники встречи обсудят, насколько масштабной будет операция Израиля и какова вероятность полноформатного вовлечения в конфликт Ирана. Также будут затронуты вопросы реакции США и других игроков вне региона.

В круглом столе принимают участие научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов; заведующий отделом Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Смирнов; старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин; программный координатор РСМД Иван Бочаров.

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