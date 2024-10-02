Член российской делегации на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин рассказал в среду, 2 октября, об изменившемся отношении членов организации к команде президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая.

По словам сенатора, чувствовалось, что все устали от Киева. Он добавил, что в этот раз на неделе высокого уровня какие-то истерики и выпады в адрес России были более приглушенными и звучали менее надрывно.

«Всё так же негативно воспринимается, но как-то менее злобно и менее эмоционально. Вся эта авантюра Запада с киевским режимом, с его настырными требованиями, беготней от одного кандидата к другому — всё это выглядело, конечно, очень несолидно. Чувствуется, что все устали от всей этой команды Зеленского, от всей этой истории», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам сенатора, в этот раз страны-участницы Генассамблеи пытались вдуматься в проблемы украинского конфликта.

«Это касается и наших позиций о внесении изменений в ядерную доктрину», — подчеркнул он.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Во время своего выступления он заявил, что попытки вести конфликт до победы с Россией, которая является ядерной державой, бессмысленны и опасны, передает НСН.

Глава МИД России также назвал «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского тупиковой по самой своей сути, передает RT. Лавров отметил, что без устранения «подлинных причин сложившейся нынешней ситуации» добиться мира не получится.

После выступления к Лаврову выстроилась очередь из представителей иностранных государств, которые хотели пожать руку министру.