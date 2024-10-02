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В ходе массового забега собрали 2,5 млн рублей на благотворительность

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Фото: пресс-служба Fonbet
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450 профессиональных спортсменов, любителей бега, семьи с детьми и членов корпоративных команд приняли участие в благотворительном забеге в Измайловском парке. Собранные по итогам мероприятия средства в сумме 2,5 млн рублей пойдут на развитие и поддержку обучающих и развивающих программ для людей с синдромом Дауна. Об этом сообщили организаторы забега.

1 млн рублей перечислил фонду «Синдром любви» титульный спонсор забега, программа «ДоброFON». Кроме того, во время марафона была организована зона с мерчом «ДоброFON», который можно было приобрести в обмен на пожертвования, благодаря чему удалось собрать 53 250 рублей.

«Спорт — это не только физическая активность, но и возможность объединять людей ради важной цели. Мы активно поддерживаем массовый спорт в России, и это уже третий забег в этом году, в котором мы участвуем. Особенно радостно поддерживать мероприятия, где участники не просто преодолевают дистанцию, а совершают настоящий подвиг, помогая людям с особенностями получить доступ к развивающим программам и ресурсам», — отметил генеральный директор Fonbet Сергей Анохин.

Участники пробежали дистанции от 500 м до полумарафона. На дистанции 21 км победу одержали Юлия Кулакова и Артем Честнейшин. На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Татьяна Ныркова и Иван Буров.

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