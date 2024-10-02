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В аэропорту Жуковский полиция задержала похитителя смартфонов на 5 млн рублей

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Фото: МВД РФ
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В аэропорту Жуковский подмосковная полиция задержала одного из похитителей 46 телефонов на сумму более 5 млн рублей. Об этом 2 октября сообщили в МВД России.

«<…> По подозрению в краже задержали 20-летнего жителя города Ивантеевка», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщается, что злоумышленник и его знакомый, являясь сотрудниками складского помещения в городе Пушкино, решили похитить партию телефонов. Сумма ущерба составляет более 5 млн рублей.

Один из фигурантов был задержан в аэропорту Жуковский в момент его попытки покинуть страну. В результате обыска в доме подозреваемого был обнаружен и изъят один из похищенных телефонов. По словам мужчины, остальные 45 были проданы на рынке в Москве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточняется, что по факту хищения смартфонов было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере, совершенная организованной группой»).

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Ранее, 10 сентября, в Ингушетии установили причастность сотрудника банка к хищению из кассы 35 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении денежных средств был задержан 35-летний житель Магаса. В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

3 сентября правоохранительные органы задержали троих подозреваемых в краже оборудования на сумму порядка 3 млрд рублей, которое находилось на территории порта в Керчи. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керчинского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации.

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