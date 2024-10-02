Испанец Алькарас выиграл турнир по теннису в Пекине с рекордом ATP
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл соперника из Италии Янника Синнера в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Пекине. Встреча завершилась 2 октября в Пекине.
Счет поединка составил 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу Алькараса. Испанец победил Синнера на тай-брейке третьего сета и таким образом стал первым игроком в истории, который завоевал титулы на всех трех покрытиях на турнирах категории ATP-500.
«Это был действительно равный матч. Янник в очередной раз показал, что он лучший игрок в мире, по крайней мере для меня. Это действительно высокий уровень тенниса. Что касается ударов, физически и морально, он — зверь», — приведены слова победителя на сайте ассоциации.
21-летний Алькарас победил Синнера третий раз подряд (6-4 по личным встречам). Экс-лидер мирового рейтинга завоевал третий титул в этом сезоне и 15-й — в своей карьере, пишет «Спорт-Экспресс». Призовой фонд турнира составляет $3 720 165.
Ранее, 22 сентября, команда Европы с россиянином Даниилом Медведевым в пятый раз выиграла Кубок Лэйвера. Сборная Европы одержала победу над сборной мира со счетом 13:11. В решающем матче испанец Алькарас в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца (6:2, 7:5). Турнир проходил с 20 по 22 сентября в Берлине.