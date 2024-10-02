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Орбан предрек скорое изменение позиции Европы по конфликту на Украине

Орбан: Европа скоро перейдет на сторону мира в украинском конфликте
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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа скоро выступит за мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом он заявил 2 октября.

«Сегодня в Европе только Венгрия по-прежнему считает мир своей миссией, но вскоре, как это произошло с миграцией, другие осознают ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал Орбан на видео, которое опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям Золтан Ковач в X (бывш. Twitter).

Политик также отметил, что, вероятнее всего, он окажется в этом вопросе правым, как и в миграционном вопросе.

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В июне суд Евросоюза (ЕС) в Люксембурге приговорил Венгрию к штрафу €200 млн и ежедневным выплатам из-за отказа выполнять решения, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Будапешт заявил, что не поддастся финансовому шантажу Евросоюза и не изменит миграционной политики.

На фоне этих разногласий власти Венгрии в августе и сентябре пригрозили отправить мигрантов в Брюссель в случае их прибытия, а также взыскать с Еврокомиссии в судебном порядке €2 млрд расходов на охрану границ. В свою очередь, в ЕК объявили 18 сентября о планах вычесть сумму невыплаченного штрафа из предназначенных Венгрии средств.

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