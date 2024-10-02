Вокалисту группы «Аффинаж» Калинину повредили гортань в клинике Петербурга

Вокалист рок-группы «Аффинаж» Михаил Калинин, известный также под именем Эм, столкнулся с воспалением гортани и потерей голоса после обращения в клинику в Санкт-Петербурге для обследования ЖКТ. Подробнее об этом он рассказал 2 октября «Известиям».

Артист сообщил, что 28 сентября обратился в частную многопрофильную клинику в Северной столице для проведения гастроскопии. При этом никаких недомоганий у него не было. Процедура проходила под наркозом, а когда Калинин пришел в себя, почувствовал боль в горле, о чем сообщил врачу-эндоскописту.

«Врач авторитетно заверил меня, что к вечеру боль пройдет, после чего я отправился домой. Близился вечер, боль в горле усиливалась. К ночи у меня совсем пропал голос, появился сип на выдохе и затруднилось дыхание», — сказал исполнитель.

После этого певец поехал в другое медучреждение, где специалисты диагностировали отек гортани и повреждение зева.

Тогда Калинин обратился в первую клинику с жалобой. Ему пришлось дважды посещать медучреждение, чтобы добиться компенсации. При этом врачи признали, что пациент болен, а причиной осложнений мог стать уксус, использованный в ходе процедуры.

Артист добавил, что вынужден принимать дорогостоящие лекарства для восстановления. Он подчеркнул, что хочет привлечь внимание общественности к проблеме.

Ранее, 28 сентября, сообщалось, что жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в клинике. На четвертый день после процедуры у женщины развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века.