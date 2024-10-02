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Актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков умер в возрасте 41 года

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Фото: vk.com/Алексей Облаков
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Актер и каскадер Алексей Облаков, сыгравший в фильме «Сволочи», умер на 42-м году жизни. Об этом 2 октября сообщается на личной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».

«2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — сказано в сообщении.

Причина смерти актера или какие-либо подробности в публикации не приводятся.

Свою первую роль в кино Облаков исполнил в 2006 году в фильме «Сволочи». Также актер снимался в сериалах «Боец. Рождение легенды» (2008), «Молодая гвардия» (2015), «СОБР» (2011–2012).

Кроме того, он играл в сериалах «Молодая гвардия», некоторых фильмах серии «Тайны дворцовых переворотов» и картине «Неверность» (2006). Также Облаков работал каскадером.

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