Актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков умер в возрасте 41 года
Актер и каскадер Алексей Облаков, сыгравший в фильме «Сволочи», умер на 42-м году жизни. Об этом 2 октября сообщается на личной странице артиста в социальной сети «ВКонтакте».
«2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — сказано в сообщении.
Причина смерти актера или какие-либо подробности в публикации не приводятся.
Свою первую роль в кино Облаков исполнил в 2006 году в фильме «Сволочи». Также актер снимался в сериалах «Боец. Рождение легенды» (2008), «Молодая гвардия» (2015), «СОБР» (2011–2012).
Кроме того, он играл в сериалах «Молодая гвардия», некоторых фильмах серии «Тайны дворцовых переворотов» и картине «Неверность» (2006). Также Облаков работал каскадером.