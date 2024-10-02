На Алтае пресекли деятельность сторонника террористической организации
Силовики задержали сторонника террористической организации в Республике Алтай. Об этом 2 октября сообщили в правоохранительных органах.
Установлено, что юноша проходил обучение в одном из образовательных учреждений. Он поддался радикальным настояниям под влиянием материалов террористических структур в интернете. Молодой человек просмотрел видеоролики с казнями и совершенными терактами, после чего стал оправдывать терроризм. Он также начал изучать способы изготовления взрывных устройств для теракта на территории региона.
Помимо этого, после просмотра радикальных материалов у юноши начало развиваться психическое расстройство. Радикальные намерения злоумышленнику осуществить не удалось.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») и ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Юноша отправлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Ранее, 24 сентября, сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).