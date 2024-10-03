4 октября — Всемирный день животных: какой теме посвятят праздник в 2024 году

Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день животных, который призван напомнить об ответственности человека за других обитателей планеты. В 2024 году дата выпадает на пятницу. О том, когда появился праздник и какой теме он посвящен в текущем году, рассказывают «Известия».

Всемирный день животных – 2024: история праздника

Официально праздник (англ. — World Animal Day) был установлен на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил в 1931 году во Флоренции. Он призван обратить внимание на проблемы сохранения биологического разнообразия на планете.

Прежде учредить такой день предложил немецкий журналист и зоозащитник Генрих Циммерман. Начиная с 1925 года он проводил в Берлине День защиты животных, который сначала отмечали 24 марта. Затем празднования перенесли на 4 октября — день памяти католического святого Франциска Ассизского, который считается покровителем всех животных.

Сегодня эту важную дату празднуют в более 60 странах мира. В России празднования впервые состоялись в 2000 году.

Всемирный день животных – 2024: тема и мероприятия

Каждый год к празднику приурочены различные благотворительные и просветительские мероприятия. К участию в них присоединяются общественные организации, занимающиеся защитой животных, благотворительные фонды, зоопарки, ветеринарные клиники и приюты. Для владельцев домашних животных организуют консультации по уходу за питомцами.

Традиционно организаторы выбирают тему празднования. Так, в прошлом году Всемирный день животных прошел под девизом «Большие или маленькие, любите их всех». Тема 2024 года — «Мир — это их дом тоже». Тем самым подчеркивается, что Земля является общим домом как для людей, так и для животных.

Независимо от того, где именно проводится праздник, он объединяет всех людей и организации, желающих улучшить жизнь животных и вдохновить общественность на активные действия в их пользу.

Всемирный день животных – 2024: интересные факты

Согласно исследованиям ученых, на Земле существует более 1,6 млн видов животных. Часть из них находится на грани вымирания из-за воздействия человека на окружающую среду. Еще в 1977 году была принята «Всеобщая декларация прав животных», призванная сохранить популяцию животного мира. Также в большинстве стран мира действуют специальные законы, отвечающие этим задачам.

В России защита животных закреплена в федеральных законах и Конституции. Находящихся под угрозой исчезновения диких животных заносят в Красную книгу. Сейчас туда включено порядка 400 видов.

Ранее в России и мире отмечался Всемирный день бездомных животных. «Известия» рассказывали об истории и традициях этого дня.