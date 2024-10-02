Причина того, что Германия не растет экономически, заключается в конфликте на Украине. Об этом 2 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на выступлении по случаю Дня предпринимателя, организованного федеральным союзом торговли и услуг BGA.

«Германия слишком мало растет [экономически]. Мы не можем и не должны с этим мириться. Причины этого вы знаете так же хорошо, как и я: последствия <военной операции> на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, а также сильное ослабление мировой конъюнктуры», — указал немецкий политик.

Среди прочего Шольц отметил снижение значение Китая как двигателя роста, а также препятствия внутри страны.

«Проблемы в логистике, энергоснабжении, управлении, доступности специалистов и цифровизации — по всем фронтам мы наблюдаем препятствия к экономическому росту. В быстро меняющемся мире мы больше не можем позволить себе действовать неторопливо в духе девяностых», — добавил канцлер.

Ранее, 20 сентября, старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин заявил «Известиям», что бюрократическая система Евросоюза, попытка Брюсселя унифицировать экономики членов объединения и антироссийские санкции стали причиной экономического спада Германии. Сейчас состояние экономики ФРГ близко к тому, каким оно было после Второй мировой войны, а на восстановление понадобятся годы.

После, 26 сентября, член бундестага от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Александр Тром заявил, что увеличение числа мигрантов в ФРГ привело к росту преступности, разграбленным фондам соцобеспечения и параллельно существующим обществам радикалов в стране.