Подсудимые в РФ смогут заключать контракт с Минобороны

Подсудимые в России смогут заключать контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующий документ, подписаный президентом России Владимиром Путиным, опубликован 2 октября на сайте правовых актов.

Он предполагает, что контракт о прохождении военной службы сможет заключить не только человек с судимостью или отбывающий наказание, но и отдельная категория обвиняемых, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в силу. Также это распространяется на тех, чье дело находится на стадии апелляционного производства.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Ранее, 6 марта, группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Государственной думы законопроект о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ механизма освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период специальной военной операции (СВО).

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают вину «кровью на поле боя». Он напомнил, что для помилования существует специальная процедура, требующая принятия соответствующих решений на разных уровнях, вплоть до президента.

В том же месяце правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту. Действие закона распространяется на лиц, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, имеющих судимость, кроме судимости за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.