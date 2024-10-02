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Сийярто заявил об отказе Венгрии поддержать отправку инструкторов из ЕС на Украину

Сийярто: Венгрия не поддержит план отправки инструкторов из ЕС на Украину
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Венгрия выступает против плана Евросоюза (ЕС) оправить на Украину военных инструкторов. Об этом 2 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«К сожалению, это опасное предложение, и мы видим, что оно существенно увеличит риск эскалации [конфликта], а значит, и его дальнейшего распространения. Это опасно и для нас, для Венгрии, потому что если [конфликт] обостряется, то он всегда обостряется сначала по соседству, а не за тысячи километров», — сказал Сийярто, его слова приводит издание Magyar Nemzet.

Министр отметил, что Венгрия попросила ЕС пересмотреть это предложение и сообщила внешнеполитической службе объединения о своем негативном отношении к плану.

Сийярто напомнил, что Будапешт с ноября 2022 года, когда началось обучение украинских военных в ЕС, не участвует в такой работе и не планирует начинать впредь. Глава МИД Венгрии указал, что государство поддержит любую инициативу, которая способна принести мир, и будет далее высказываться против всех идей, которые приведут к эскалации.

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Ранее, 17 сентября, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, что ЕС с ноября 2022 года обучил 60 тыс. бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей территории. По словам Домбровскиса, объединение собирается обучить еще 15 тыс. украинских военных до конца зимы, чтобы суммарное число подготовленных в ЕС солдат достигло 75 тыс.

Газета Welt am Sonntag 24 августа сообщила, что украинское правительство еще 31 мая в письме главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю настоятельно потребовало отправить в страну европейских инструкторов.

До этого, 28 мая, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине уже находятся наемники и инструкторы из западных стран и они несут потери в ходе боевых действий. Глава государства отметил, что российские военные слышат то английскую, то французскую, то польскую речь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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