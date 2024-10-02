Продажи новых легковых авто в России в сентябре выросли на 33%
В сентябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,5 тыс. машин. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Минпромторг РФ.
Совокупные продажи по всем категориям — легковым, легким коммерческим, грузовым автомобилям и автобусам — в сентябре увеличились на 26%, до 167,9 тыс. единиц. Снижение зафиксировано только в грузовом сегменте — по сравнению с первым осенним месяцев прошлого года продажи упали на 26%.
За период с января по сентябрь 2024 года рынок новых транспортных средств в возрасте до трех лет составил 1,34 млн единиц и вырос на 48% относительно аналогичного периода прошлого года. Рынок новых автомобилей, произведенных в РФ, составил 585 тыс. ед. (+29%).
За девять месяцев в РФ было реализовано 15,2 тыс. новых электромобилей (+65%). Доля выпущенных на территории России электрокаров составила 19%, тогда как в прошлом году этот показатель находился на уровне 21%.
Ранее в этот день сообщалось, что по итогам сентября в России было продано 41,5 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada. Это на 14,5% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 8,6% больше, чем в августе текущего года. Всего за девять месяцев официальные дилеры Lada реализовали 335 тыс. пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (+38,1% к аналогичному периоду прошлого года).