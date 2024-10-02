Юристы Блиновской закрыли перед налоговой долг блогера по НДФЛ
Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг перед налоговой по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на сумму более 320 млн рублей. Об этом 2 октября сообщил «Известиям» один из правозащитников Иван Морозов.
На данный момент юристы занимаются погашением НДС (налог на добавочную стоимость).
«После погашения остатка основного долга — недоимки по НДС в размере около 587,665 млн рублей — нам останется выплатить штраф на сумму в 221 млн рублей и пени порядка 340 млн рублей», — рассказал Морозов.
Общая сумма долга Блиновской перед налоговой составляет 1,15 млрд рублей.
В пятницу, 27 сентября, стало известно о том, что Блиновская обжаловала свой арест. Эту информацию «Известиям» сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.
Накануне Сальникова заявила о ее невиновности. По словам стороны защиты, содержимое переговоров и переписок имеет важное доказательственное значение, поскольку говорит о непричастности блогера к теме обсуждения.
До этого, 30 августа, блогер частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, однако по остальным обвинениям отвергла свою вину. В тот же день Савеловский районный суд разрешил ей продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга.
25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что женщина при пособничестве супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов, а после они легализовали из указанных денежных средств 716 млн рублей. Кроме того, блогер неправомерно переводила деньги со счетов двух юридических лиц.
В апреле 2023 года блогера Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.