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Юристы Блиновской закрыли перед налоговой долг блогера по НДФЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Юристы блогера Елены Блиновской закрыли ее долг перед налоговой по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на сумму более 320 млн рублей. Об этом 2 октября сообщил «Известиям» один из правозащитников Иван Морозов.

На данный момент юристы занимаются погашением НДС (налог на добавочную стоимость).

«После погашения остатка основного долга — недоимки по НДС в размере около 587,665 млн рублей — нам останется выплатить штраф на сумму в 221 млн рублей и пени порядка 340 млн рублей», — рассказал Морозов.

Общая сумма долга Блиновской перед налоговой составляет 1,15 млрд рублей.

Дело блогера Блиновской. Как «королева марафонов» уклонялась от уплаты налогов и отмывала миллионы

В пятницу, 27 сентября, стало известно о том, что Блиновская обжаловала свой арест. Эту информацию «Известиям» сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

Накануне Сальникова заявила о ее невиновности. По словам стороны защиты, содержимое переговоров и переписок имеет важное доказательственное значение, поскольку говорит о непричастности блогера к теме обсуждения.

До этого, 30 августа, блогер частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, однако по остальным обвинениям отвергла свою вину. В тот же день Савеловский районный суд разрешил ей продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга.

25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что женщина при пособничестве супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов, а после они легализовали из указанных денежных средств 716 млн рублей. Кроме того, блогер неправомерно переводила деньги со счетов двух юридических лиц.

В апреле 2023 года блогера Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.

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