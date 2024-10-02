Политолог оценил возможность прямого включения США в конфликт на Ближнем Востоке

США будут воздерживаться от эскалации конфликта на Ближнем Востоке до выборов в стране, назначенных на начало ноября. Такое мнение политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал в среду, 2 октября.

Он оценил возможность прямого включения Вашингтона в конфликт.

Тарасов напомнил, что советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что Иран поплатится за массированную атаку на Израиль.

«Но, если объективно, американская администрация нынешняя не заинтересована в эскалации», — сказал Тарасов в беседе с Lenta.Ru.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, передает RT. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку, сообщается на сайте kp.ru. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар, который он назвал неудачным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, и призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе.

Также 1 октября представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.