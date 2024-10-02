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Причиной взрыва в японском аэропорту стал снаряд США времен Второй мировой

NHK: причина взрыва в аэропорту в Японии — снаряд США времен Второй мировой
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Фото: АР/Hiro Komae
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Взрыв на одной из рулежных дорожек в аэропорту японской префектуры Миядзаки произошел из-за детонации неразорвавшегося американского снаряда времен Второй мировой войны. Об этом 2 октября сообщил телеканал NHK.

«Обрушение, произошедшее на рулежной дорожке в аэропорту Миядзаки утром 2-го числа, было вызвано взрывом неразорвавшегося боеприпаса, сброшенного военными США во время войны», — сообщает телеканал со ссылкой на расследование сил самообороны государства.

Уточняется, что воздушная гавань подвергалась массированным бомбардировкам авиации США в военное время, поэтому на ее территории нередко обнаруживают неразорвавшиеся снаряды.

В настоящее время работа взлетно-посадочной полосы возобновлена. Всего было отменено 80 рейсов. Информации о возможных пострадавших в результате инцидента не поступало.

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О взрыве в аэропорту Миядзаки сообщалось ранее в этот день. Из здания были эвакуированы персонал и пассажиры.

Ранее, 9 сентября, аэропорт в Швеции приостановил работу из-за обнаружения четырех дронов. Представитель оператора аэропорта Swedavia подтвердил факт временной остановки полетов.

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