В Тюмени умер анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин
В Тюмени во вторник, 1 октября, скончался известный анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин. Об этом 2 октября сообщили в социальных сетях родильного дома № 3.
«Сергей Николаевич Целин. Высочайший профессионализм. Принципиальность. Доброта. Мужская немногословность. Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая вечная память», — говорится на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Он относится к медицинской династии. Его отец, Николай Савельевич, тоже был врачом. Целин прошел профессиональный путь в родильном доме № 3 города Тюмени от медбрата до врача анестезиолога-реаниматолога, заведующего отделением анестезиологии и реанимации..
Уточняется, что прощание с Целиным состоится в четверг, 3 октября, в ритуальном зале № 1.