Захарова указала на ответственность США за деградацию ситуации на Ближнем Востоке
Значительную долю ответственности за деградацию ситуации на Ближнем Востоке несут США. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон почти год блокировал принятие резолюции СБ ООН, содержащей однозначное требование прекратить боевые действия в Газе и обеспечить условия, которые необходимы для оказания гуманитарного содействия населению анклава.
«Ответственность за деградацию обстановки в нынешней ситуации несут именно Соединенные Штаты Америки, которые почти год блокируют резолюции с однозначным требованием прекратить боевые действия в секторе Газа», — сообщила на брифинге официальный представитель российского МИДа.
Также Захарова отметила крайнюю обеспокоенность Москвы новым витком эскалации на Ближнем Востоке.
«Мы вновь призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, не допустить дальнейшей деградации военно-политической обстановки и сползания регионов в пропасть большой войны», — указала дипломат.
В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. После Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала ограниченные наземные рейды против ливанского шиитского движения «Хезболла» в южном приграничье Ливана.
Эскалация боевых действий между Израилем и ливанским шиитским движением произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников «Хезболлы», получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. Руководство страны обвинило в произошедшем Израиль.
Затем Израиль стал ежедневно наносить удары по объектам движения. В результате было уничтожено почти всё руководство «Хезболлы», в том числе глава движения Хасан Насралла, убитый 27 сентября. По данным ливанского минздрава от 28 сентября, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.