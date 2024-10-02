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На ДЭФ презентовали концепцию первого в России водородного поезда

Трансмашхолдинг презентовал концепцию первого в РФ водородного поезда
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Фото: Telegram/Трансмашхолдинг
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На Дальневосточном экономическом форуме (ДЭФ) в Южно-Сахалинске разработчик и производитель составов для железных дорог «Трансмашхолдинг» представил концепцию первого российского водородного поезда. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что этот поезд — первый в истории российского транспортного машиностроения пассажирский состав, работающий на водородном топливе.

«Поезд создается в рамках масштабного проекта, реализуемого совместно с «Росатомом», РЖД и правительством Сахалинской области. Первым регионом, в котором начнут эксплуатировать новый состав, станет именно Сахалин», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что водородное топливо считается идеальным вариантом для общественного транспорта, так как оно экологично, не загрязняет окружающую среду и является возобновляемым ресурсом.

Первый образец для испытаний ожидается в 2025 году, а к 2028 году уже начнутся регулярные перевозки на пригородных поездах.

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Ранее, в конце августа, стало известно, что российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), использующий в качестве источника энергии водородный топливный элемент, для работы в арктических условиях. Об этом «Известиям» рассказал разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев. По его словам, дизель в качестве топлива генераторов для Арктики не подойдет, так как при холоде он начинает застывать и его необходимо постоянно обогревать. Эксперты сошлись во мнении, что водород — это перспективный вид топлива.

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