На ДЭФ презентовали концепцию первого в России водородного поезда

На Дальневосточном экономическом форуме (ДЭФ) в Южно-Сахалинске разработчик и производитель составов для железных дорог «Трансмашхолдинг» представил концепцию первого российского водородного поезда. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что этот поезд — первый в истории российского транспортного машиностроения пассажирский состав, работающий на водородном топливе.

«Поезд создается в рамках масштабного проекта, реализуемого совместно с «Росатомом», РЖД и правительством Сахалинской области. Первым регионом, в котором начнут эксплуатировать новый состав, станет именно Сахалин», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что водородное топливо считается идеальным вариантом для общественного транспорта, так как оно экологично, не загрязняет окружающую среду и является возобновляемым ресурсом.

Первый образец для испытаний ожидается в 2025 году, а к 2028 году уже начнутся регулярные перевозки на пригородных поездах.

Ранее, в конце августа, стало известно, что российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), использующий в качестве источника энергии водородный топливный элемент, для работы в арктических условиях. Об этом «Известиям» рассказал разработчик инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ Владимир Зиновьев. По его словам, дизель в качестве топлива генераторов для Арктики не подойдет, так как при холоде он начинает застывать и его необходимо постоянно обогревать. Эксперты сошлись во мнении, что водород — это перспективный вид топлива.