Астроном объяснил разницу между кольцеобразным и другими солнечными затмениями

Солнечное затмение — это явление, связанное с прохождением по Земле тени Луны. Удачно, что в настоящую эпоху видимые размеры спутника планеты и звезды на небе почти совпадают. Поскольку Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите и бывает на немного разных расстояниях от планеты во время солнечного затмения, она может полностью или частично закрыть Солнце. Подробностями поделился в беседе с «Известиями» 2 октября астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН Дмитрий Вибе.

Он объяснил, что полным солнечным затмением называется то, когда Луна полностью перекрывает на небе Земли Солнце.

«Если от Солнца остается «колечко» — Луна не может полностью перекрыть солнечной диск — такое затмение называется кольцеобразным», — отметил астроном.

По словам профессора, гибридным называется затмение, которое начинается как полное, а заканчивается как кольцеобразное или наоборот. Частичным считается то, когда спутник планеты проходит не через центр Солнца, а закрывает собой лишь край солнечного диска.

«Луна обращается вокруг Земли по орбите, которая отличается от круговой, то есть это не окружность, это эллипс. Так, в некоторых участках своей орбиты Луна находится ближе к Земле, а в некоторых — дальше. Эта разница не очень большая, но ее оказывается достаточно, чтобы в самых близких точках орбиты видимый размер Луны был немного больше размера Солнца, а в самых далеких точках орбиты видимость и размер Луны оказывался немного меньше», — пояснил Вибе.

Ученый добавил, что затмения не оказывают влияния на нашу планету, хотя в прошлом предков они пугали.

2 октября наступит заключительное в 2024 году кольцеобразное солнечное затмение. Астрономическое явление продлится с 18:42 до 0:47 мск. Пик, когда затмение станет кольцеобразным, придется на 21:45. В это время Луна не полностью скроет Солнце, и вокруг нее появится так называемое огненное кольцо. Траектория затмения начнется на восходе Солнца в центральной части Тихого океана, к северу от экватора, и продлится через экватор и в южную часть Тихого океана.

В октябре прошлого года жители Северной и Южной Америки увидели затмение кольцеобразного типа. Как отмечалось, оно не будет наблюдаться в этой части Земли до 2046 года.