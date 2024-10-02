Реклама
Прямой эфир
Общество
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Мир
Командующего армией Ливана генерала Ауна избрали президентом страны
Мир
Число погибших при стрельбе в кафе в Черногории увеличилось до 14
Общество
Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замглавы МЧС
Авто
Проезд по трассе М-11 от Москвы до Солнечногорска подорожал
Мир
Оверчук назвал обсуждение в Армении вступления в ЕС началом выхода страны из ЕАЭС
Мир
NYP оценила возможный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд
Общество
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
Мир
В Бразилии частный самолет с пятью пассажирами потерпел крушение на пляже
Мир
Дом Хантера Байдена полностью сгорел в результате пожара в Калифорнии
Мир
Азербайджан временно приостановил поставки газа в Болгарию
Мир
В США признали неспособность страны помочь Украине поставками оружия
Мир
Польша пообещала безопасность Нетаньяху на годовщине освобождения Освенцима
Общество
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт утром 10 января из-за погоды
Мир
МИД РФ поприветствовал присоединение Индонезии к БРИКС
Политика
Политолог указал на невозможность полноценной работы Зурабишвили «президентом»
Мир
В Ирландии осудили Байдена за отправку денег Украине во время пожаров в США
Мир
Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. т зерна для помощи беженцам
Сюжет:

Астроном объяснил разницу между кольцеобразным и другими солнечными затмениями

Вибе: кольцеобразное солнечное затмение наступает, когда Луна дальше от Земли
0
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Солнечное затмение — это явление, связанное с прохождением по Земле тени Луны. Удачно, что в настоящую эпоху видимые размеры спутника планеты и звезды на небе почти совпадают. Поскольку Луна движется вокруг Земли по вытянутой орбите и бывает на немного разных расстояниях от планеты во время солнечного затмения, она может полностью или частично закрыть Солнце. Подробностями поделился в беседе с «Известиями» 2 октября астроном и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор РАН Дмитрий Вибе.

Он объяснил, что полным солнечным затмением называется то, когда Луна полностью перекрывает на небе Земли Солнце.

«Если от Солнца остается «колечко» — Луна не может полностью перекрыть солнечной диск — такое затмение называется кольцеобразным», — отметил астроном.

По словам профессора, гибридным называется затмение, которое начинается как полное, а заканчивается как кольцеобразное или наоборот. Частичным считается то, когда спутник планеты проходит не через центр Солнца, а закрывает собой лишь край солнечного диска.

«Луна обращается вокруг Земли по орбите, которая отличается от круговой, то есть это не окружность, это эллипс. Так, в некоторых участках своей орбиты Луна находится ближе к Земле, а в некоторых — дальше. Эта разница не очень большая, но ее оказывается достаточно, чтобы в самых близких точках орбиты видимый размер Луны был немного больше размера Солнца, а в самых далеких точках орбиты видимость и размер Луны оказывался немного меньше», — пояснил Вибе.

Ученый добавил, что затмения не оказывают влияния на нашу планету, хотя в прошлом предков они пугали.

Луна в огненном кольце: чего ждать от опасного солнечного затмения в октябре
Последнее в 2024 году затмение принесет мощное эмоциональное потрясение

2 октября наступит заключительное в 2024 году кольцеобразное солнечное затмение. Астрономическое явление продлится с 18:42 до 0:47 мск. Пик, когда затмение станет кольцеобразным, придется на 21:45. В это время Луна не полностью скроет Солнце, и вокруг нее появится так называемое огненное кольцо. Траектория затмения начнется на восходе Солнца в центральной части Тихого океана, к северу от экватора, и продлится через экватор и в южную часть Тихого океана.

В октябре прошлого года жители Северной и Южной Америки увидели затмение кольцеобразного типа. Как отмечалось, оно не будет наблюдаться в этой части Земли до 2046 года.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025