Глава МИД Армении призвал к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ

Еревану необходимо тщательно оценить все риски, связанные с возможным выходом Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 2 октября заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

Он отметил, что в этом вопросе необходима особая осторожность.

«Главный приоритет — это стабильность, и любой процесс, который может произойти, должен быть хорошо просчитан и управляем особенно с точки зрения рисков», — сказал Мирзоян в ходе Варшавского форума по безопасности, отвечая на вопрос о вероятности выхода Армении из ОДКБ. Его слова приводит издание Sputnik Армения.

Он также напомнил, что Армения заморозила свое членство в организации.

Ранее, 18 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна заморозила членство в ОДКБ, поскольку структура якобы создала угрозы суверенитету государства. По его словам, Ереван максимально приблизился «к точке невозврата» в отношениях с организацией. При этом он пообещал, что Ереван не будет разрывать торговые отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ защищает суверенитет государств-членов и никаким образом не угрожает суверенитету Армении. При этом он отметил, что вопрос взаимодействия с ОДКБ относится к области суверенных прав страны на выбор стратегических и тактических путей развития.

До этого, 6 августа, стало известно, что Армения отказалась участвовать в сентябрьских военных учениях «Взаимодействие-2024» на территории Киргизии. Тогда же стало известно, что республику не зачислили в список стран — участниц учений ОДКБ «Кобальт-2024», которые проводились в Новосибирске в середине августа.

В конце февраля Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ. Он объяснил решение невыполнением Договора о коллективной безопасности в отношении страны.