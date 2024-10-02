Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с послами арабских стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду, 2 октября, с послами арабских стран в Москве эскалацию на Ближнем Востоке.

В своем выступлении российский министр заявил, что МИД РФ призывает все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и не допускать дальнейшей деградации обстановки.

«Все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность и ответственный подход в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета Безопасности»,— сообщается в пресс-службе диппредставительства.

В свою очередь, участники встречи выступили за незамедлительное прекращение боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта. Также была высказана озабоченность возрастающими рисками начала крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Согласно данным МИД РФ, Лавров и главы дипмиссий намерены оказать помощь в достижении мира между Израилем и Ираном.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар, который он назвал неудачным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, и призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе.

Также 1 октября представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.