Пожар произошел в гостинице на севере Москвы
На севере Москвы 2 октября в гостинице произошел пожар. Кадры с места происшествия есть в распоряжении «Известий».
ГУ МЧС России сообщило, что возгорание произошло на кровле восьмиэтажного здания.
«Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС России на площади 20 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале 2 октября.
До прибытия спасателей порядка 120 человек самостоятельно покинули здание. О пострадавших не сообщалось.
Ранее в этот день сообщалось, что пожар произошел в производственном здании в Рубцовске. Он был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.