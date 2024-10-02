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В WhatsApp появятся фильтры и виртуальные фоны для видеозвонков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) в ближайшие недели запустит возможность персонализации видеозвонков с помощью фильтров и виртуальных фонов. Об этом 1 октября сообщило издание AndroidAuthority.

Визуальные эффекты новых фильтров будут напоминать аналогичные возможности социальной сети Instagram (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ). В частности, будут доступны такие фильтры, как «Теплый», «Холодный», «Черно-белый» и «Мечтательный».

Кроме того, появятся виртуальные фоны офиса, заката и леса, а также «праздничные варианты» и опция размытия заднего плана. Всего будет доступно по 10 вариантов фонов и фильтров. Помимо этого появится опция, позволяющая улучшить освещенность картинки.

Как уточняет «Газета.Ru» новые функции будет доступны во время индивидуальных и групповых видеозвонков. Пользователи смогут выбирать эффект кликом на значок в правом верхнем углу экрана.

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Ранее, 24 сентября, стало известно, что в WhatsApp на Android появится функция «прочитать всё». Сделать это можно будет и в личных, и в групповых чатах. Опцию можно будет найти в разделе «Дополнительно».

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