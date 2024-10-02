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СМИ указали на потерю веры на Западе в победу Украины

InfoBRICS: западные политики устали от Зеленского и не верят в победу Украины
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, больше не привлекает внимание Запада и игнорируется официальными лицами. Такое мнение 1 октября выразил член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований и военный эксперт Лукас Лейрос в статье для портала InfoBRICS.

Эксперт указал, что зарубежные СМИ всё чаще делятся публикациями, в которых анализируют поведение Зеленского на международной арене и разоблачают украинскую действительность.

В пример Лейрос привел недавний разбор газеты Wall Street Journal. Издание писало, что во время последнего визита в США украинскому лидеру не удалось убедить американцев «планом победы», который якобы состоит из четырех пунктов: гарантии безопасности НАТО для Украины, продолжения наступления на Курскую область, поставок западного оружия и увеличения финансирования.

По словам журналиста, это связано с тем, что Вашингтон боится эскалации и кризиса, который может за ней последовать, а также открытого противостояния между НАТО и Москвой.

Кроме того, «план победы» устарел, а сам Зеленский «мешает Западу» постоянными просьбами о помощи. Именно поэтому, как утверждает научный сотрудник, западные политики не верят в победу Украины. Президента страны называют попрошайкой и хотят заменить, передает «Газета.Ru».

При этом Лейрос не исключил, что США может оказать помощь Украине. Однако он предположил, что это скорее будет связано с желанием НАТО продолжать наступление на Москву.

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Накануне агентство Associated Press также писало, что цель Зеленского убедить западных союзников принять его «план победы» остается труднодостижимой. Издание передавало слова некоторых американских политиков, которые рассказали, что украинские законодатели месяцами пытались склонить на свою сторону чиновников, связанных с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. При этом попытки не привели к успеху.

До этого, 29 сентября, сообщалось, что Зеленского ждут серьезные проблемы, после того как страны Запада отказались поддержать его «план победы». Отмечалось, что в западных средствах массовой информации начали активно обсуждать, с каким разочарованием столкнулись лидеры европейских стран, которые изначально поддержали политику украинского лидера.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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