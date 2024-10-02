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СМИ узнали о готовности одного из обвиняемых в смерти Мэттью Перри признать вину

Reuters: обвиняемый в смерти Перри может признать вину в поставках кетамина
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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Калифорнийский врач Марк Чавес, являющийся одним из обвиняемых в деле о смерти звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри, как ожидается, признает себя виновным в незаконном распространении препарата «Кетамин». Об этом в среду, 2 октября, сообщило агентство Reuters.

По полученным данным, Чавес подписал с прокурорами соглашение о признании себя виновным в одном из пунктов уголовного дела о смерти Мэтью Перри, а именно в сговоре с целью распространения кетамина (обезболивающее, имеющее галлюциногенные свойства. — Ред.). Чавес должен явиться в окружной суд США в Лос-Анджелесе в 10 утра по местному времени для признания своей вины. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Всего обвиняемыми по делу о смерти актера проходят пять человек. Один из них, врач Сальвадор Пласенсия, не признал себя виновным. Согласно судебным документам, Пласенсия вводил Перри кетамин, который он приобретал у Чавеса. Джасвин Сангха, известная как «королева кетамина», незаконно поставляла актеру наркотик.

Личный помощник Перри Кеннет Ивамаса, также делавший Перри инъекции, и предполагаемый посредник, получавший кетамин от Сангха, уже признали себя виновными по предъявленным им обвинениям. Помощнику актера грозит 15 лет тюрьмы.

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О смерти 54-летнего Перри стало известно 28 октября 2023 года. Как сообщил источник издания TMZ, он был найден в джакузи собственного дома в штате Калифорния, скорая помощь прибыла на вызов об остановке сердца. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было.

Полиция США начала расследование. На месте кончины Перри не было найдено следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса. Судмедэкспертиза позже назвала причиной смерти актера острое воздействие кетамина.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Актер также известен ролями в фильмах «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов» и других.

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