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На Украине задержали четырех подозреваемых в поджоге автомобилей военных

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Служба безопасности Украины (СБУ) 2 октября сообщила о задержании четырех граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей украинских военных в Киеве.

«СБУ и нацполиция задержали еще четверых поджигателей автомобилей военных в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что задержанные двое мужчин и одна женщина осуществляли поджоги личного транспорта с помощью легковоспламеняющихся смесей. Так, за сутки они сожгли три машины, их задержали в течение нескольких часов после совершения преступления. Также выяснилось, что двое из них уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.

Было возбуждено уголовное дело о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

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Накануне, 1 октября, член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал «Известиям», что в последнее время в стране на фоне насильственной мобилизации участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным.

Так, 21 августа в Киеве ночью неизвестные подожги микроавтобус украинских военных. 12 августа сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины задержали двух молодых людей, которые поджигали военные автомобили. Уточнялось, что молодым людям 15 и 18 лет. Правоохранители задержали их при попытке поджечь еще два авто.

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе уточняется, какие граждане подлежат мобилизации, и ужесточается наказание за уклонение от призыва в ВСУ. Положений о демобилизации в законе нет.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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