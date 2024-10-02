На Украине задержали четырех подозреваемых в поджоге автомобилей военных
Служба безопасности Украины (СБУ) 2 октября сообщила о задержании четырех граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей украинских военных в Киеве.
«СБУ и нацполиция задержали еще четверых поджигателей автомобилей военных в Киеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что задержанные двое мужчин и одна женщина осуществляли поджоги личного транспорта с помощью легковоспламеняющихся смесей. Так, за сутки они сожгли три машины, их задержали в течение нескольких часов после совершения преступления. Также выяснилось, что двое из них уже ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю.
Было возбуждено уголовное дело о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.
Накануне, 1 октября, член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук Александр Дудчак рассказал «Известиям», что в последнее время в стране на фоне насильственной мобилизации участились случаи поджога транспортных средств, принадлежащих военным.
Так, 21 августа в Киеве ночью неизвестные подожги микроавтобус украинских военных. 12 августа сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины задержали двух молодых людей, которые поджигали военные автомобили. Уточнялось, что молодым людям 15 и 18 лет. Правоохранители задержали их при попытке поджечь еще два авто.
Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе уточняется, какие граждане подлежат мобилизации, и ужесточается наказание за уклонение от призыва в ВСУ. Положений о демобилизации в законе нет.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.