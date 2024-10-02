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В Аргентине католическую организацию подозревают в порабощении женщин

AP: в Аргентине расследуют деятельность католической организации из-за рабства
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Фото: AP Photo/Victor R. Caivano
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В Аргентине крупную католическую организацию Opus Dei подозревают в склонении к рабству около 44 женщин в Южной Америке, об этом сообщает агентство The Associated Press.

Правоохранители изучают условия труда работников, нанятых на службу в Opus Dei с 1983 по 2015 год. По их данным, женщины, занимавшиеся ведением хозяйства в домах руководителей организации, подвергались рабскому труду.

«Люди, занимающие различные должности в Opus Dei, сделали структуру, предназначенную для набора около 44 женщин, большинство из которых — девочки и подростки, которым создавали условия жизни, сопоставимые с рабством», — указано в отчете прокуратуры Аргентины, который приводит газета 1 октября.

В рамках расследования уголовного дела допрашивают католических служащих, имевших отношение к ячейкам общества в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Боливии.

Католическое общество Opus Dei было основано в 1928 году, оно насчитывает 9 тыс. членов в 70 странах мира. Руководители общества подчиняются непосредственно папе римскому Франциску.

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В марте газета Financial Times провела расследование на тему рабства в Opus Dei. Бывшие члены религиозной группы рассказали о бесплатной работе прислугой в США и Европе с 1977 по 2000 год.

Ранее уже случались скандальные инциденты с участием высокопоставленных деятелей католической церкви. Так, в 2019 году стало известно об отставке епископа Томе Феррейру да Силва. Тогда в Сети распространилось видео интимного характера с участием сановника и неизвестного мужчины — Да Силва в полуобнаженном виде общался на темы интимного характера с мужчиной по видеосвязи. Ролик получил широкую огласку, после чего епископ подтвердил, что на видео действительно он, но от комментариев отказался и подал прошение об отставке. На его место был назначен Моасира Силва. Сам папа римский подчеркивал, что католический священник не должен быть замешан в инцидентах подобного рода.

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