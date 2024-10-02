Востоковед указал на косвенное участие США в конфликте на Ближнем Востоке

В преддверии выборов президента США Вашингтону невыгодно напрямую включаться в конфликт на Ближнем Востоке, однако косвенно он уже является участником обострения. На это 2 октября в беседе с «Известиями» указал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, атакуя еврейское государство, совершил большую ошибку и заплатит за это. При этом он назвал атаку Ирана неудачной — системы противовоздушной обороны Израиля, по его словам, смогли ее предотвратить. Он также поблагодарил США за содействие в отражении удара.

Комментируя это, Долгов отметил, что вступление США в конфликт в форме прямого военного столкновения с Ираном вряд ли можно предположить, поскольку для Вашингтона сейчас приоритетом являются президентские выборы.

«Сейчас не в интересах США начинать большую войну, тем более конфликт с Ираном, где будут большие потери со стороны Штатов. Поэтому вряд ли можно предположить, что США нанесут удар по Ирану. Но то, что заявляли руководители США в отношении Израиля, что они будут его защищать в план уничтожения иранских ракет — это возможно, это, скорее всего, и случится», — добавил политолог.

Он подчеркнул, что Израиль наверняка продолжит наземные операции, чтобы обеспечить свою безопасность — оккупировать часть южного Ливана, где находились формирования шиитской группировки «Хезболла». Кроме того, считает собеседник издания, возможен удар Израиля и по территории Ирана, и по иранским силам за его пределами — в Сирии, Ливане и, возможно, других регионах.

Также в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил «Известиям», что сейчас ситуация на Ближнем Востоке практически выходит из-под контроля. Агрессивный курс Израиля и покровительствующих ему США уже привел к значительным жертвам и росту рисков еще более серьезной эскалации, отметил дипломат.

Ранее 2 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ночную атаку Ирана, заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. Он призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Ближний Восток подтолкнули к обрыву попытки США играть роль миротворца в палестино-израильском конфликте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.