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Пранкер Вован раскрыл причину звонка Помпео именно от имени Порошенко

Кузнецов: мы звонили Помпео от лица Порошенко из-за их давнего знакомства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли бывшего госсекретаря США Майка Помпео от имени экс-президента Украины Петра Порошенко (входит в состав объединения, которое включено в РФ в реестр террористов и экстремистов) из-за их давнего знакомства друг с другом. Об этом Кузнецов рассказал в среду, 2 сентября, в беседе с «Известиями».

По его словам, сначала пранкеры связались с Помпео от имени «африканского чиновника» и выяснили, что он достаточно одинок и готов общаться. После этого было решено звонить от имени Порошенко.

«Он так же откликнулся, как ни странно. Понятно, у них были раньше взаимоотношения, знали друг друга», — сказал Кузнецов.

Он напомнил, что в настоящий момент Помпео занимается бизнесом и на Украине ему принадлежит доля мобильного оператора «Киевстар». По этой причине пранкеры от лица бывшего президента предложили ему «расширить бизнес» и заодно войти в совет директоров компании Roshen.

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Пранк Вована и Лексуса с Помпео был опубликован ранее в этот день. В ходе беседы экс-госсекретарь заявил о неготовности США позволить Украине делать то, что необходимо для достижения победы в конфликте. Также он выступил с утверждениями, что нужно убеждать русских вернуться к европейской модели и отойти от азиатской и призвал вытеснить на Украине УПЦ Московского патриархата.

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