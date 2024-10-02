В России произошло 331 ДТП за минувшие сутки

На российских дорогах в первый день октября произошло 331 ДТП, в которых погибли 40 и получили ранения 373 человека. В числе погибших 29 водителей и пассажиров транспортных средств. Об этом в среду, 2 октября, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 56 ДТП в результате которых ранения получили 56 юных участников дорожного движения, из них 26 детей-пешеходов, 19 пассажиров и четыре велосипедиста. Погибли три ребенка.

Так, в Санкт-Петербурге 23-летний водитель легковой автомашины в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП погибли 10-летняя пассажирка встречного автомобиля, которая находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, а также пассажир автомашины виновника происшествия. Сам нарушитель ПДД получил телесные повреждения и оказался в больнице.

Также за минувшие сутки произошло 10 ДТП с участием нетрезвых водителей и еще четыре автоаварии, в которых водители отказались от медосвидетельствования. В таких происшествиях погибли четыре человека, еще 16 получили телесные повреждения.

В Дагестане нетрезвый водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшейся впереди него в попутном направлении «Газелью», которая совершала поворот. После удара автомашина виновника ДТП наехала на женщину с двумя малолетними детьми, находившихся на обочине дороги. В результате ДТП все три пешехода, в том числе два ребенка 2016 и 2018 годов рождения, погибли.

Госавтоинспекция напомнила водителям авто- и мототранспорта о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Профилактические мероприятия и массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, рискнувших сесть за руль после употребления алкоголя, проводятся автоинспекторами регулярно.

«Кроме того, призываем участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем или мотоциклом в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич.

Накануне сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 тыс. рублей за опасное вождение. При повторном нарушении водителям будет грозить лишение прав на срок до трех месяцев. Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект надо доработать и сделать санкции за повторное нарушение более жесткими.