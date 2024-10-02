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Суд признал законным продление ареста на имущество блогера Блиновской

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Московский городской суд признал законным продление ареста на имущество блогера Елены Блиновской, передает 2 октября корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу блогера и исключил из перечня арестованного имущества банковский счет ее отца. При этом в остальном постановление оставили без изменений.

Сообщается, что на заседании присутствовали родители Блиновской Олег Анатольевич и Нина Витальевна. В ходе процесса стало известно, что долг отца Елены в период с 2016 по 2021 год составил 500 млн рублей.

Адвокат блогера Иван Морозов рассказал «Известиям», что квартира ее родителей в жилом комплексе «Донской Олимп» была продана за 90 млн рублей в счет погашения долга. Представители Блиновской пытаются продать и иное имущество, однако на данный момент покупателей найти не удается.

Напомним, что автору видеокурсов и «марафонов желаний» предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Дело блогера Блиновской. Как «королева марафонов» уклонялась от уплаты налогов и отмывала миллионы

В пятницу, 27 сентября, стало известно о том, что Блиновская обжаловала свой арест. Эту информацию «Известиям» сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

Накануне Сальникова заявила о невиновности. По словам стороны защиты, содержимое переговоров и переписок имеет важное доказательственное значение, поскольку говорит о непричастности блогера к теме обсуждения.

До этого, 30 августа, блогер частично признала свою вину в уклонении от уплаты налогов, однако по остальным обвинениям отвергла свою вину. В тот же день Савеловский районный суд разрешил ей продать квартиру стоимостью 90 млн рублей ради погашения части налогового долга.

25 июля Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Блиновской. Следствие полагает, что женщина при пособничестве супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов, а после они легализовали из указанных денежных средств 716 млн рублей. Кроме того, блогер неправомерно переводила деньги со счетов двух юридических лиц.

В апреле 2023 года блогера Блиновскую задержали по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом.

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