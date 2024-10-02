«Оранжевый» уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Подмосковье
«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за риска пожаров продлен в Московской области до пятницы. Об этом Гидрометцентр РФ сообщил в среду, 2 октября.
«Период предупреждения — до 12:00 4 октября. Местами по области сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Ранее предупреждение действовало до вечера вторника, 1 октября, пишет РИАМО.
В последнюю неделю сентября в Москве также действовал «оранжевый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Сохранялась чрезвычайная пожароопасность пятого класса.