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Стационар и роддом капитально отремонтируют в Вилючинске

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Фото: правительство Камчатского края
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В Вилючинке на Камчатке капитально отремонтируют поликлинику, стационарное отделение и родильный дом вилючинской городской больницы. Работы проведут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главного специалиста-эксперта отдела по развитию здравоохранения краевого минздрава Никиты Сорокопуда, которые приводит ИА KamchatkaMedia, с 2023 года в больнице во всем стационаре заменили потолки, двери и часть окон. В поликлинике и в стационаре провели капитальный ремонт электроосвещения и систем отопления.

В свою очередь глава Вилючинского городского округа Игорь Головчак рассказал, что капремонт структурных подразделений горбольницы необходим для обеспечения комфортных условий пребывания пациентов. Устаревшее оборудование меняют на современное, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. Решается вопрос обеспечения медицинскими кадрами.

Капремонт в роддоме продолжается с 2023 года. Уже отремонтированы фасад и крыша. В этом году проводится внутренняя отделка, а в следующем году планируется капитально отремонтировать электроосвещение и окончательно ввести роддом в эксплуатацию.

В сентябре сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском завершили ремонт участка Восточного шоссе. Протяженность отремонтированного участка составляет 1,5 км, он примыкает к приведенному в 2023 году в порядок отрезку по улице Дальней. Работы прошли по проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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