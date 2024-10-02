Возгорание произошло в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге
В здании Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге произошло возгорание. Об этом 2 октября сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Уточняется, что пожар произошел в помещении на четвертом этаже, расположенном на улице Ленина. Согласно данным МЧС, в здании театра на 15 кв. м загорелись вещи.
Спасатели эвакуировали более 100 человек из помещения. На месте работают 36 специалистов и 16 единиц техники. На данный момент возгорание локализовали.
В этот же день в Алтайском крае на предприятии РЖД произошел пожар. В ликвидации возгорания были задействованы 40 человек личного состава и семь автоцистерн ведомства. Позже он был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.