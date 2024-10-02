Дуров рассказал о механизме раскрытия IP-адресов преступников в Telegram

Мессенджер Telegram с 2018 года предоставляет официальным властям IP-адреса и телефоны преступников согласно своей политике конфиденциальности в большинстве стран мира. Об этом 2 октября сообщил основатель и владелец мессенджера Павел Дуров.

«Мое предыдущее сообщение могло показаться объявлением о серьезном сдвиге в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось. Telegram с 2018-го может раскрывать властям IP-адреса/номера телефонов опасных преступников. <…> Этот процесс начался задолго до прошлой недели», — написал Дуров в сообщении в своем Telegram-канале.

Создатель мессенджера отметил, что как только его офис получал правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, то немедленно его проверял и реагировал.

«Например, в Бразилии мы раскрыли данные по 75 юридическим запросам в первом квартале (январь – март) 2024 года, 63 — во втором квартале и 65 — в третьем квартале. В Индии, нашем крупнейшем рынке, мы удовлетворили 2461 юридический запрос в первом квартале, 2151 — во втором квартале и 2380 — в третьем квартале», — уточнил он.

Дуров добавил, что из стран Евросоюза в третьем квартале 2024 года также наблюдался рост юридических запросов от властей.

Газета Le Figaro 20 сентября сообщила, что от Дурова получено согласие сотрудничать со следствием во Франции, что спровоцировало запросы на получение информации сразу из нескольких государств.

После, 23 сентября, Дуров заявил, что телефонные номера и IP-адреса нарушителей правил мессенджера Telegram могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные запросы с их стороны. Он отметил, что мессенджер обновил свои условия и политику конфиденциальности, сделав их единообразными во всём мире. Это было сделано после того, как обнаружились преступники, пользовавшиеся мессенджером для организации продажи нелегальных товаров.

Тогда же политолог, бывший офицер ВС Соединенных Штатов Скотт Беннет заявил «Известиям», что решимость основателя Telegram сотрудничать с властями Франции и предоставить IP-адреса нарушителей правил мессенджера выглядит подозрительной. И возникло оно только из-за боязни преследования, уголовного ареста, допросов и угроз пожизненного заключения Павла Дурова.

Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в число которых входят распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество.

26 августа Дуров был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. Суд изъял его паспорта на период расследования и предписал бизнесмену жить в Париже по конкретному адресу. Российский предприниматель поселился в отеле Hotel de Crillon, который находится рядом с Елисейскими Полями.

В прокуратуре Франции 6 сентября сообщили «Известиям», что бизнесмен сможет добиваться изменения правил его судебного контроля и их смягчения. Прокурор Парижа Лор Бекко 11 сентября заявила, что дело основателя Telegram показательно в сфере борьбы с киберпреступностью.