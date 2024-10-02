Ликсутов рассказал о популярности столичного сервиса перевозок по требованию
С 2021 года столичным сервисом перевозок по требованию «По пути» воспользовались почти 1,9 млн раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, ежедневно сервисом пользуются около 2 тыс. пассажиров в пяти поселениях ТиНАО и Инновационном центре «Сколково».
«Сервис перевозок по требованию „По пути“ работает для жителей ТиНАО с октября 2021 года. С конца 2022-го транспорт поехал в ИЦ „Сколково“. 60 автобусов малого класса повышают качество обслуживания в районах, делают поездки еще доступнее и быстрее. С начала этого года „По пути“ перевез 470 тыс. пассажиров. Развиваем наземный городской транспорт по всей столице, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Ликсутов.
Запуск сервиса «По пути» является продолжением развития наземного городского транспорта в столице: сегодня 50 автобусов малого класса ежедневно перевозят жителей пяти поселений ТиНАО (Сосенское, Воскресенское, Филимонковское и Рязановское) до станций метро «Прокшино» и «Бунинская аллея», станций МЦД Силикатная и Щербинка. По будням 10 автобусов доставляют пассажиров от ИЦ «Сколково» до станции МЦД Сколково.
Кроме того, сервис помогает пассажирам добраться до социальных объектов, жилых кварталов и других точек притяжения. Всего доступно более 300 остановок. Заказать машину на выбранную остановку можно в мобильном приложении «Московский транспорт». Проезд оплачивается с помощью банковской карты. Для школьников, студентов и пенсионеров действует льготный проезд по карте москвича.
В автобусах установлены эргономичные кресла и столики, есть USB-зарядки. Оптимальную температуру поддерживает система климат-контроля. Для обеспечения безопасности работают системы видеонаблюдения, контроля дистанции и экстренного торможения.