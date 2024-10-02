В Барнауле голая девушка распылила краску на памятник Т-34

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней девушки, которая распылила краску на памятник T-34. Об этом 2 октября сообщили в следственном управлении СК по Алтайскому краю.

В соцсетях распространилось видео, на котором голая девушка забралась на памятник танку времен Великой Отечественной войны и покрасила его красной краской.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В числе следственных действий, назначенных на установление обстоятельств произошедшего, также есть психолого-психиатрическая экспертиза в отношении задержанной.

Ранее, 27 сентября, в Иркутской области возбудили уголовное дело после осквернения памятника в городе Братске установленного в честь победы в Великой Отечественной войне. Отмечается, что компания молодых людей, которые праздновали свадьбу, остановилась возле мемориала Славы, чтобы сделать фотографии. После этого один из гостей торжества забрался на памятник. Происходящее мужчина снимал на свой телефон, а все остальные гости и молодожены свистели, танцевали под громкую национальную музыку у основания памятника рядом с Вечным огнем.