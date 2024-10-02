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FT сообщила об увеличении числа выступающих за переговоры с Россией украинцев

FT: всё больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией
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Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
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На Украине увеличивается число тех, кто выступает за мирные переговоры с Россией. Об этом пишет издание Financial Times.

«Когда-то воодушевленные <...> солдаты на фронте теперь выражают желание переговоров с Россией, чтобы положить конец [конфликту]», — говорится в материалах издания от 1 октября.

Газета приводит слова одного из командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выступает за переговоры, выражая обеспокоенность тем, что его сын также является солдатом и может большую часть своей жизни провести на фронте.

В материалах издания отмечается, что Украина на данный момент приближается к самому мрачному моменту конфликта, так как теряет позиции на востоке страны, а украинский народ истощен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, как пишет газета, испытывает давление со стороны Запада, где требуют урегулирования конфликта путем переговоров.

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1 октября Financial Times также писала о том, что военнослужащие ВСУ выступают за переговоры с Россией прямо на передовой, так как их страшит идея «вечного» конфликта. По словам одного из них, командира батальона Михаила, Украина вряд ли сможет вернуть границы 1991 года.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский также заявил, что Зеленский был изначально недоговороспособным. Такое мнение поддержал и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Политик указал, что переговорный процесс неактуален для РФ.

25 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Зеленский сказал, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Последний раунд переговоров России и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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