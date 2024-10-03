Трогательные поздравления с Днем учителя: стихи и проза

В середине осени в России и других странах мира отмечают День учителя — профессиональный праздник работников образования. В этот день ученики школ, колледжей, техникумов поздравляют своих педагогов, а также репетиторов и тех, кого считают своими наставниками. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления к Дню учителя, которыми можно поделиться в праздник.

Когда поздравлять с Днем учителя

На протяжении почти 30 лет День учителя справляли в нашей стране в первое воскресенье октября. Именно эту дату помнят многие, кто окончил школу до середины 1990-х годов. Позднее ЮНЕСКО учредила Международный день учителей, который стали праздновать 5 октября, в день принятия первого международного документа о правовом статусе работников образования.

С 1994 года эта дата закрепилась и в России. Вместе с россиянами учителей в начале октября поздравляют еще более чем в ста странах мира. Хотя в некоторых регионах праздник отмечается и в другие дни. Так, в США и Мексике праздник педагогов приходится на май, в Азии — на сентябрь, а в арабских странах — на конец февраля.

Но несмотря на разность дат и традиций, суть праздника едина для всех народов — напомнить о важнейшей роли педагогов в жизни людей и выразить признательность учителям за их труд. В связи с этим День учителя служит отличным поводом поблагодарить своих педагогов. Поздравления можно оформить как в прозе, так и в стихах.

Трогательные поздравления с Днем учителя в стихах

«День учителя в России

Отмечает вся страна,

С этим праздником поздравить

Мы спешим вас прям с утра!

Пусть же день ваш будет ясен,

Мир отзывчив и прекрасен,

В сердце — радость и добро,

На душе — всегда тепло!»

«Сегодня отмечаем

Мы День учителей

И дружно поздравляем

Мудрейших из людей.

Терпенья вам желаем.

Пускай вас любит класс,

Ведь будущее наше

За партами у вас!»

«Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить вас,

Желаем вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс.

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

И радуют успехами

Всегда ученики!»

5 октября — День учителя в России: в прозе своими словами

«С Днем учителя! Пусть ваши усилия всегда приносят вдохновение и свет знаний. Благодарим вас за вашу заботу, терпение и мудрость, которые делают наш мир лучше, а нас умнее и добрее».

«Дорогие наши учителя, поздравляем вас с Днем учителя! Быть учителем — ответственный и нелегкий труд. Спасибо вам за безграничное терпение и понимание, щедрость ваших сердец, преданность делу и любовь к своим ученикам. Желаем вам благополучия, здоровья и крепких нервов. Пусть ученики вас уважают и любят, а родители во всем помогают и поддерживают».





«Учитель — одна из самых благородных профессий на земле. Учить всегда, учить везде — вот лозунг учителей и солнца! Пусть же лучи знаний никогда не померкнут и пробьют любые тучи. В этот чудесный день желаем вам здоровья, личного счастья, высоких достижений и успехов».

«С праздником, учителя! Мы ценим ваш нелегкий труд и благодарим за то, что вы открываете много нового и интересного нашим детям, помогая им прокладывать дорогу в непростую взрослую жизнь. Учите быть добрыми и справедливыми, прививаете любовь к знаниям и открытиям. Огромное вам спасибо за это, с профессиональным праздником!»

С Днем учителя, милые дамы

Традиционно в День учителя звучат не только стихи, теплые поздравления от родителей и учеников, но и песни, посвященные школьным педагогам: «Учительский вальс», «Спасибо, учителя!», «День учителя», а также «С днем учителя, милые дамы» на слова поэта Владимира Романова и музыку композитора из Новосибирска Светланы Ранды. Она посвящена всем сотрудникам школ и, пожалуй, наиболее ярко отражает суть профессии учителя:

«Перед вами сидят журавлята.

Желтороты, бескрылы, слабы.

Вы должны воспитать их крылатых,

Вы — творцы их нелегкой судьбы.

И тогда прилетят телеграммы

С кругосветных космических трасс:

«С Днем учителя, милые дамы!

Господа, с Днем учителя вас!»

Лучшие пожелания в День учителя в 2024 году

Россияне также могут поздравить своих учителей, отправив им поздравительные открытки. Создать их можно в специальном приложении или скачать бесплатно в интернете. Кроме того, можно присоединиться к всероссийской акции «Благодарю», посвященной Дню учителя.

Акция была запущена несколько лет назад. С каждым годом в ней участвует всё больше учеников и выпускников школ. В ее рамках в соцсетях публикуют видеоролики, фотографии, подкасты или текстовые интервью с поздравлениями под хештегом #благодарю. Ведь слова благодарности — лучший подарок учителям в их профессиональный праздник.

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Сергея Пятакова, Дмитрия Ягодкина, Алексея Смышляева и Рамиля Ситдикова.